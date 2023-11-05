Новинка не тільки легше та менше попередниці, але ще й працює трохи тихіше.

Наступного тижня на полицях магазинів з'явиться оновлена PlayStation 5 зі знімним дисководом. Відомо, що вона на 30% тонше оригінальної версії і отримала 1 ТБ пам'яті.

Між тим в мережі почали з'являтися перші відео зі зменшеною версією PS5, яку гравці називають Slim. Консоль розпакували, порівняли зі старою PS5 і навіть розібрали, щоб подивитися "нутрощі".

Чим відрізняється PS5 Slim від PS5

Менший розмір і вага;

Спереду тепер два порти USB-C.

У комплекті йде горизонтальна підставка, вертикальну доведеться докуповувати окремо;

Верхні половини бічних панелей зробили глянцевими, а дисковод можна зняти без інструментів.

Для встановлення і налаштування знімного дисковода потрібне інтернет-з'єднання.

PS5 Slim працює трохи тихіше оригінальної версії, але при цьому гріється трохи сильніше і споживає трохи більше енергії. Але ключове тут - "трохи".

Накопичувач виріс з 825 ГБ до 1 ТБ.

У відео, серед іншого, можна детально розглянути дизайн оновленої PS5, а також порівнювати її зі звичайним виданням.

Нова PlayStation 5 надійде в продаж 10 листопада. Ціна – $450 без приводу і $500 за повноцінну консоль. В Європі приставку оцінили в 450 і 550 євро відповідно.

Передбачається, що Sony не зупиниться на досягнутому і до кінця 2024 року випустить більш потужну версію PS5 Pro. З чуток, вона буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8k.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що Sony змінила вартість підписки PlayStation Plus – цінник виріс доволі відчутно на всіх тарифах.

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