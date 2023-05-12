Наступна частина серії привертає все більше уваги.

NetherRealm Studios намагається нагнітати інтригу навколо нової частини Mortal Kombat. Розробники опублікували другий тизер з натяком, що до анонсу залишилося зовсім недовго. А тим часом перевірені інсайдери розкрили чимало деталей про гру.

На офіційному акаунті NetherRealm Studios в Twitter з'явилося відео, на якому демонструється годинник. Коли секундна стрілка дійшла до 11, то стався вибух, показаний в першому тизері, і вона перескочила на одиницю. Ролик супроводили фразою: "Час майже настав". Звідси напрошується висновок, що до анонса залишилося зовсім недовго.

Однак інсайдери вже встигли розкрити важливі подробиці продовження культової серії файтингів. Частина відомостей надійшла від billbil-kun — перевіреного інформатора, який щомісяця правильно прогнозує ігри в PS Plus. За його даними, проект називається Mortal Kombat 1 і вийде на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch. Стандартне видання нібито коштуватиме $70, преміальне — $110, а колекційне для консолей — $250.

Відео дня

Інформацію від billbil-kun доповнив інсайдер та редактор Windows Central Джез Корден. Саме він раніше натякав, що нову частину Mortal Kombat анонсують у травні. Як повідомив репортер, гра вийде у вересні 2023 року. А в якості гостьових персонажів в файтингу з'являться Миротворець з однойменного серіалу і Патріот з "Хлопаків".

Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. І ось вперше надійшли офіційні відомості з цього приводу.

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