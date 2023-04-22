Залишилося почекати лише до наступного місяця.

Видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment дуже дивно анонсувало Mortal Kombat 12. Під час розмови з інвесторами в лютому поточного року представники компанії просто згадали про розробку гри і її релізі в 2023-му. Більше ніяких подробиць про файтинг вони не надали. Однак нещодавно з'явилася інформація, що чекати повноцінної демонстрації MK12 залишилося недовго.

Інсайдер і редактор Windows Central Джез Корден натякнув у Twitter на офіційну презентацію Mortal Kombat 12 наступного місяця. Спочатку користувач під псевдонімом maximilian_ залишив повідомлення: "Боже правий, MK9 дійсно весела. Тепер я сподіваюся, що швидкість прийняття рішень у MK12 буде такою ж, як у MK9".

На цей пост відповів Корден. Журналіст написав: "Я думаю, що наступного місяця ви дізнаєтесь більше". Схоже, NetherRealm Studios готує повноцінний анонс гри. Раніше на демонстрацію Mortal Kombat 12 також натякали редактор VentureBeat Джефф Грабб і кіберспортсмен SonicFox.

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Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. І ось вперше надійшли офіційні відомості з цього приводу.

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