Ролик не дає ніякої інформації про гру.

Видавництво Warner Bros. Interactive Entertainment ще в лютому повідомило про розробку Mortal Kombat 12 під час розмови з інвесторами. Гра повинна вийти в цьому році, тому повноцінний анонс не стане сюрпризом. А він уже не за горами, судячи з останнього відео від NetherRealm Studios. Розробники включили в свіжий ролик загадковий тизер, який, найімовірніше, пов'язаний з Mortal Kombat 12.

Знаменитій серії файтингів ще у 2022-му виповнилося 30 років. Однак NetherRealm випустила відео на честь круглої дати лише зараз. У ролику багато розробників подякували фанатам за підтримку протягом такого довгого періоду.

Останнім з низки авторів висловився Ед Буд, творець й ідейний натхненник Mortal Kombat. Він сказав: "Дякую вам, шанувальникам Mortal Kombat, за 30 років неймовірної підтримки. Ми ще навіть близько не закінчили". Після цього глядачам продемонстрували загадковий тизер нової частини. У ньому, судячи з усього, показано піщинки, які падають в пісочному годиннику. Одна з них в кінці вибухнула.

Нагадаємо, раніше інсайдер і редактор Windows Central Джез Корден натякнув, що Mortal Kombat 12 анонсують вже в травні. А пізніше з'явилися чутки про перший показ гри на майбутній презентації PlayStation.

Серія Mortal Kombat — основні подробиці

Дебютна гра у франшизі з'явилася в 1992 році. Раніше Ед Бун показував, як створювався легендарний прийом Скорпіона для проекту.

Зараз серія налічує більше двадцяти файтингів. У 2011 році її перезапустили, вибравши новий вектор розвитку. З тих пір вийшли три частини, остання — Mortal Kombat 11.

Згідно з чутками і витоками, NetherRealm Studios зараз працює над продовженням франшизи. І ось вперше надійшли офіційні відомості з цього приводу.

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