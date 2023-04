Naughty Dog намагається згладити скандал.

Реліз The Last of Us Part I на ПК став однозначно одним з найгірших серед ігор Sony. Такої кількості технічних проблем на запуску не було навіть у Horizon Zero Dawn, яка була першопрохідцем для японського видавництва. У ремейку TLoU спостерігалися дивні баги, вильоти, помилки з керуванням, низька продуктивність та інше. Для Naughty Dog ПК-версія The Last оf Us Part I стала проєктом з найнижчими оцінками в історії. Щоб якось згладити провину, Sony і Valve вирішили повертати кошти користувачам Steam, не дивлячись на кількість зіграних годин.

Інформацією про це поділилися відвідувачі форуму Reddit у відповідній темі на форумі. Автор обговорення SyFy97 провів в The Last оf Us Part I на ПК 3,7 години, після чого зміг отримати гроші за покупку назад. Це підтвердили і окремі коментатори. Деяким повертали кошти навіть після шести годин.

Раніше схожі ситуації були з Cyberpunk 2077 і Microsoft Flight Simulator. Правда, у випадку з авіасимулятором проблема полягала в способі установки, який рахувався, як години в грі. Valve пішла на зустріч покупцям і не стала враховувати цю статистику при оформленні повернення грошей. Нагадаємо, на цьому тижні Naughty Dog випустить два патчі для ПК-версії The Last оf Us Part I. Вони виправлять продуктивність, управління і різноманітні баги.

Ремейк The Last of Us — основні подробиці

Гру повністю переробили з урахуванням сучасних технологій і можливостей PS5. У проекті реалізували анімації, фізику, штучний інтелект і опції доступності на рівні другої частини.

Оновлена TLoU підтримує особливості DualSense і тривимірне звучання.

Основний геймплей і сюжет залишилися без змін, проте з грою буде поставлятися покращене доповнення Left Behind. А ось мультиплеєр з проекту вирізали.

The Last оf Us Part I вийшла 2 вересня 2022 року на PlayStation 5, а 28 березня добралася до ПК. Гра отримала від критиків 89 балів, а ось користувачі поставили тільки 5,5.

