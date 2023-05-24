У ролику показано гонщика, з якого списаний головний герой.

Екранізація Gran Turismo від Sony заснована на реальних подіях. Джан Марденборо — це молодий британський гонщик, який захоплювався згаданою ігровою серією, пройшов навчання і почав брати участь у швидкісних заїздах. Саме його історії присвячений свіжий трейлер фільму.

Ролик побудовано у форматі інтерв'ю. Марденборо розповів про свій кар'єрний шлях, а актори поділилися думкою з цього приводу. На початку відео виконавці центральних ролей повідомили, що у молодого гонщика не було ніякого досвіду, крім відеоігор. Він з'явився нізвідки і забрався на вершину слави.

Потім про своє життя повідав Марденборо: "Я почав грати Gran Turismo на PlayStation. Коли мені було 19, я побачив по телебаченню звичайну рекламу. GT Academy — шанс стати професійним гонщиком [у команді] Nissan. У мене не було ніякого досвіду, я ніколи не водив. А 8 місяців потому я їздив на цьому автомобілі зі швидкістю 140 миль на годину".

Під кінець ролика виконавець ролі Джана Марденборо розповів, наскільки складно було зніматися в екранізації. А ще актор поділився подробицями про образ протагоніста і його прагнення вийти за межі можливостей, щоб досягти мети. Паралельно на екрані демонструються свіжі кадри з фільму з заїздами на трасах і підготовкою автомобілів.

Фільм Gran Turismo — інші подробиці

За сценарій картини відповідають Джейсон Холл ("Бабій", "Снайпер", "Відважні") і Зак Бейлін ("Король Річард").

Асад Кізілбаш і Картер Свон з PlayStation Production, а також Даг Белград і Дана Брунетті займаються продюсуванням. А творець гри Кадзунорі Ямауті і Холл виступають виконавчими продюсерами.

Сюжет присвячений підлітку Джанну Марденборо, який завдяки ігровій серії Gran Turismo переміг в реальному турнірі і вирішив стати професійним гонщиком.

Зйомки фільму розпочалися наприкінці вересня в Європі, а реліз відбудеться 11 серпня 2023 року.

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