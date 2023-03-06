Розробники можуть піти на такий крок, щоб встигнути випустити гру в 2025 році.

Офіційна інформація про Grand Theft Auto 6 обмежується текстовим анонсом від Rockstar Games, де підтверджується розробка нової частини. Але зате завдяки витокам вдалося дізнатися багато інформації. Чого тільки вартий масштабний вересневий злив зі скриншотами і геймплейними відео ранньої версії. А зараз в скарбничку подробиць додалися нові деталі про потенційне урізання контенту.

Інформація надійшла від інсайдера Tez2, повідомлення якого опублікували на Reddit. Раніше він неодноразово ділився правдивою інформацією про плани Rockstar і вважається одним з найбільш довірених джерел, коли йдеться про GTA або Red Dead Redemption.

За словами Tez2, Grand Theft Auto 6 планують випустити в святковий період 2024 року, тобто з листопада по грудень. Це найкращий час для продажу продукції в США. Але якщо Rockstar не вкладеться до заявлених термінів, тоді гру відкладуть на першу половину 2025-го. А потім Tez2 припустив, що розробники можуть вирізати частину контенту з GTA 6 і додати його в майбутніх доповненнях заради уникнення подальших переносів.

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"Скорочення частини гри для подальшого випуску DLC може виявитися більш вигідним для керівництва, ніж подальша відстрочка", — написав Tez2.

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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