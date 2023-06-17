Ширлі Каррі не вдасться зустріти в якості NPC на космічних просторах.

Ширлі Каррі — це 87-річна жінка, яка прославилася своїми прямими трансляціями з пригодами в The Elder Scrolls V: Skyrim. У спільноті фанатів гри вона навіть отримала добродушне прізвисько "Skyrim-бабуся". Bethesda Game Studios знає про популярність літньої стримерки і в 2019 році оцифрувала її зовнішність для додавання в TES VI. А ось в Starfield Каррі не з'явиться. Ба більше, бабуся навіть не збирається проходити майбутню екшен-RPG, тому що сердиться на розробників.

Про це стало відомо з коментарів під одним з недавніх відео стримерки. Відповідаючи на запитання користувачів, Каррі розвіяла чутки про свою появу в якості неігрового персонажа в Starfield. "Skyrim-бабуся" заявила: "Вони [розробники] ніколи не зверталися до мене з пропозицією взяти участь в ній, тому я не беру участь".

Стримерка також не збирається проходити космічну екшен-RPG від Bethesda. Каррі написала щодо цього: "Чи чекаю я Starfield? Ні! І взагалі, я занадто зла на них за те, що вони так тягнуть з TES VI".

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Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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