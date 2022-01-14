Механіки зуміли спорудити Ramp Buggy.

В GTA Online вистачає незвичайних машин, які встигли стати культовими серед гравців. Одна з них називається Ramp Buggy і запам'ятовується завдяки своєму зовнішньому вигляду. Користувачі люблять сідати за кермо цього автомобіля і влаштовувати хаос на вулицях Лос-Сантоса. Популярність транспорту надихнула авторів YouTube-каналу Burning Wrenches на незвичайний проект. Ентузіасти вирішили відтворити Ramp Buggy в реальності і нещодавно продемонстрували результат своєї роботи.

Читайте такожГравці в GTA Online зробили феноменально точний трюк, який кидає виклик законам фізикиАвтомеханіки поставили за мету реалізувати точну копію машини. Головні особливості цієї техніки — плоска передня частина під кутом близько 45 градусів і низька посадка. Завдяки їм Ramp Buggy може підсікати і перевертати інші транспортні засоби. Ентузіасти з Burning Wrenches врахували незвичайну конструкцію автомобіля і втілили її в реальності. Їх Ramp Buggy теж здатна перекидати інші машини набік. Це довів тест, який присутній в ролику нижче.

Що стосується створення автомобіля, то механікам довелося самостійно придумати креслення, підібрати деталі і зварити каркас. Процес вийшов трудомістким, так як аналогів у Ramp Buggy немає. Однак результат вартий всіх зусиль, адже машина дійсно вражає.

Коротко про GTA Online

Це багатокористувацький режим для Grand Theft Auto V. Він являє собою пісочницю з безліччю активностей. Гравці вільні виконувати місії, організовувати пограбування, брати участь в гонках і так далі.

Саме завдяки GTA Online п'ята частина серії продовжує прекрасно продаватися. Влітку минулого року тираж GTA V перевищив 150 мільйонів копій, і це явно не межа.

У березні 2022 року вийдуть версії Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Реліз на новому поколінні консолей гарантовано допоможе підняти статистику продаж.

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