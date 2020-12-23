Крім камери для підігріву їжі в корпусі пристрою знаходиться комп'ютер Intel NUC 9 Compute Elements.

Американська компанія швидкого харчування KFC ще в червні після анонсу PlayStation 5 оголосила, що створить власну ігрову консоль. Тоді це виглядало жартом і здавалося, що компанія просто намагається загравати з аудиторією геймерів.

Однак днями KFC все ж таки презентувала свою консоль. Її головна особливість – вбудована камера для розігріву курки.

Трейлер KFC Console

Власну приставку KFC розробила спільно з компанією Cooler Master, а всередині пристрою по суті знаходиться компактний ігровий комп'ютер від Intel – NUC 9 Compute Elements.

Також консоль KFC обладнана двома твердотільними накопичувачами BarraCuda від Seagate на 1 ТБ кожен.

KFC вже не перший раз звертає увагу на ігрову індустрію. У компанії є окремі сторінки KFC Gaming в майданчиках YouTube та Twitter. А іноді мережа швидкого харчування влаштовує спільні акції в різних іграх. Наприклад, в липні компанія побудувала свій фірмовий ресторан в Animal Crossing: New Horizons, а в серпні запропонувала творцям Fall Guys додати костюм полковника Сандерса до гри.

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Автор: Сергій Коршунов