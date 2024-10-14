В одному з Telegram-каналів стався витік трейлера нової анімаційної антології Secret Level, створеної авторами серіалу Любов, смерть і роботи. Проєкт включає адаптації за мотивами таких ігор, як Armored Core, God of War і Warhammer 40,000.
Особливу увагу привернуло оголошення основних акторів озвучення антології. Серед них зірки світового рівня, включно з Кіану Рівзом, Арнольдом Шварценеггером, Кевіном Гартом, також у проєкті взяв участь син Шварца Патрік.
Цікаво те, що Кіану Рівз не тільки озвучив персонажа в епізоді з Armored Core, а й подарував йому свою зовнішність.
Список акторів озвучення Secret Level
- Кіану Рівз
- Арнольд Шварценеггер
- Патрік Шварценеггер
- Кевін Гарт
- Хевен Гарт
- Темуера Моррісон
- Аріана Грінблатт
- Емілі Суоллоу
- Гебріел Луна
- Рікі Віттл
- Мерл Дендридж
- Клаудія Думіт
- Адевале Акінойе-Агбаже
- Клайв Стенден
- Майкл Біч
Усі 15 епізодів антології Secret Level заплановані до виходу 10 грудня на платформі Amazon Prime Video. Усю анімацію в проєкті виконано на рушії Unreal Engine 5. Попередні роботи авторів "Кохання, смерть і роботи" отримали високі оцінки за інноваційний підхід до анімації та глибоку розповідь.
Також нагадаємо, що в кінотеатрах США покажуть незвичайну адаптацію Гамлета Шекспіра, зняту повністю в GTA Online. Стрічку вже прокатують кінофестивалями, де вона отримує схвальні відгуки від критиків.