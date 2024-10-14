Кіану Рівз зіграє в Secret Level / Фото - Amazon

В одному з Telegram-каналів стався витік трейлера нової анімаційної антології Secret Level, створеної авторами серіалу Любов, смерть і роботи. Проєкт включає адаптації за мотивами таких ігор, як Armored Core, God of War і Warhammer 40,000.

Особливу увагу привернуло оголошення основних акторів озвучення антології. Серед них зірки світового рівня, включно з Кіану Рівзом, Арнольдом Шварценеггером, Кевіном Гартом, також у проєкті взяв участь син Шварца Патрік.

Цікаво те, що Кіану Рівз не тільки озвучив персонажа в епізоді з Armored Core, а й подарував йому свою зовнішність.

Відео дня

Список акторів озвучення Secret Level

  • Кіану Рівз
  • Арнольд Шварценеггер
  • Патрік Шварценеггер
  • Кевін Гарт
  • Хевен Гарт
  • Темуера Моррісон
  • Аріана Грінблатт
  • Емілі Суоллоу
  • Гебріел Луна
  • Рікі Віттл
  • Мерл Дендридж
  • Клаудія Думіт
  • Адевале Акінойе-Агбаже
  • Клайв Стенден
  • Майкл Біч

Усі 15 епізодів антології Secret Level заплановані до виходу 10 грудня на платформі Amazon Prime Video. Усю анімацію в проєкті виконано на рушії Unreal Engine 5. Попередні роботи авторів "Кохання, смерть і роботи" отримали високі оцінки за інноваційний підхід до анімації та глибоку розповідь.

Також нагадаємо, що в кінотеатрах США покажуть незвичайну адаптацію Гамлета Шекспіра, зняту повністю в GTA Online. Стрічку вже прокатують кінофестивалями, де вона отримує схвальні відгуки від критиків.

Вас також можуть зацікавити новини: