Виробництвом займаються автори Любов, смерть і роботи.

В одному з Telegram-каналів стався витік трейлера нової анімаційної антології Secret Level, створеної авторами серіалу Любов, смерть і роботи. Проєкт включає адаптації за мотивами таких ігор, як Armored Core, God of War і Warhammer 40,000.

Особливу увагу привернуло оголошення основних акторів озвучення антології. Серед них зірки світового рівня, включно з Кіану Рівзом, Арнольдом Шварценеггером, Кевіном Гартом, також у проєкті взяв участь син Шварца Патрік.

Цікаво те, що Кіану Рівз не тільки озвучив персонажа в епізоді з Armored Core, а й подарував йому свою зовнішність.

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Список акторів озвучення Secret Level

Кіану Рівз

Арнольд Шварценеггер

Патрік Шварценеггер

Кевін Гарт

Хевен Гарт

Темуера Моррісон

Аріана Грінблатт

Емілі Суоллоу

Гебріел Луна

Рікі Віттл

Мерл Дендридж

Клаудія Думіт

Адевале Акінойе-Агбаже

Клайв Стенден

Майкл Біч

Усі 15 епізодів антології Secret Level заплановані до виходу 10 грудня на платформі Amazon Prime Video. Усю анімацію в проєкті виконано на рушії Unreal Engine 5. Попередні роботи авторів "Кохання, смерть і роботи" отримали високі оцінки за інноваційний підхід до анімації та глибоку розповідь.

Також нагадаємо, що в кінотеатрах США покажуть незвичайну адаптацію Гамлета Шекспіра, зняту повністю в GTA Online. Стрічку вже прокатують кінофестивалями, де вона отримує схвальні відгуки від критиків.

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