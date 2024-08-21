Його роблять майстри CGI з Blur Studio на чолі з Тімом Міллером ("Любов, смерть і роботи").

Творці культової антології "Любов. Смерть. Роботи" під егідою Amazon представили свій новий проєкт – анімаційний серіал-антологію "Секретний рівень" / Secret Level.

Головна фішка в тому, що події кожної з 15 серій відбуватимуться в якомусь відомому ігровому всесвіті – God of War, Warhammer, Unreal Tournament, Pac-Man, Dungeons & Dragons, Spelunky і не тільки.

Команда Blur Studio на чолі з Тімом Міллером працювала над проєктом три роки і називає його любовним посланням усім геймерам. Епізоди не будуть пов'язані між собою сюжетно, натомість "кожна серія слугує перепусткою в нову пригоду".

"Секретний рівень" вийде ексклюзивно на майданчику Amazon Prime Video вже 10 грудня.

Трейлер мультсеріалу "Секретний рівень"

На Gamescom 2024, що відбувся вчора, також було анонсовано нову гру в культовій серії Mafia. Тайтл стане приквелом для випущених раніше ігор і розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії 1900-х років.

Також не пропустіть великий трейлер українського шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl і 30-хвилинну демонстрацію геймплея. Гра буде доступною на ПК, Xbox Series X/S і Game Pass.

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