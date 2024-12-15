Голос Кіану Рівза коштує 200 гривень.

Для останньої гри у франшизі Sonic - Sonic x Shadow Generations вийшло кумедне DLC, яке замінює голос оригінального актора озвучення їжака Шедоу на Кіану Рівза, який озвучив його в третьому фільмі про Соніка.

DLC Sonic the Hedgehog 3 Movie Pack входить у Deluxe-видання гри, але його можна взяти й окремо за 209 гривень. Крім голосу Рівза, доповнення може запропонувати новий рівень у японській Шибуї.

Однак фанати Соніка виявилися не надто задоволені таким креативом від розробників. Гравці скаржаться на малу кількість нового контенту за такі гроші і погану гру самого Рівза:

Відео дня

"Скам за 6$, один рівень на 4 хвилини. За відчуттям, це новорічний подарунок, який вже під ялинкою, але за який батьки попросять грошей" "Що власне сталося з режисурою голосу Кіану? Він звучить шалено погано. Я сумніваюся, що він так звучить і у фільмі, то що ж сталося? " "Саме по собі воно не варте 6 доларів. Можливо, варто було просто випустити як безкоштовне оновлення для просування фільму."

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED раптово випустила мангу за аніме Cyberpunk: Edgerunners. Комікс розповість передісторію Ребекки з серіалу.

Вас також можуть зацікавити новини: