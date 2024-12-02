Актор навіть не знав, кого гратиме.

Уже за тиждень на Amazon Prime вийде нова анімаційна антологія від творців "Кохання, смерть і роботи", Secret Level перенесе на екрани десяток найрізноманітніших ігор, а в екранізації Armored Core, симуляторі мехи від творців Dark Souls, зіграє Кіану Рівз. Актор не тільки озвучив персонажа, а й подарував йому свою зовнішність.

Творець серіалу Тім Міллер і продюсер Дейв Вілсон розповіли виданню Games Radar, як Рівз взагалі потрапив у серіал. Виявляється, актор - великий шанувальник анімації, і, зокрема, Love, Death and Robots.

Міллер поділився, що одного разу Кіану сам захотів обговорити з ним антологію. У цій розмові художник і розповів Рівзу, що вони готують ще один схожий проект, а на запитання, чи не хоче він взяти участь у новому серіалі, актор відповів різко позитивно. При цьому Кіану Рівзу було абсолютно байдуже, кого грати, він просто хотів потрапити в каст:

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"Я сказав: 'Ну, ми робимо ще одну річ. Чи не хочеш ти в ній взяти участь? І він сказав: 'Так, чорт візьми!' Я запитав: 'Ти хочеш зіграти щось конкретне? А він такий: 'Ні, просто додай мене в титри'. Тоді я запитав Дейва: 'Якби ми взяли в серіал Кіану Рівза, яким би персонажем він був?' І спочатку Дейв подумав, що я жартую, що Кіану Рівз хоче зніматися в серіалі"

Дейв Вілсон ще згадав кумедний момент, що смартфон Міллера відредагував його повідомлення "У нас є якась роль для Кіану?" на "У нас є якась роль для піано?", продюсер не міг зрозуміти, що від нього хоче художник, а коли розібрався - не повірив.

Однак з'явилася проблема: коли Міллер затвердив Рівза на участь у проєкті, майже всі серії антології вже були затверджені і творці довго не могли знайти вільну роль для Кіану. Благо ситуація вирішилася, і тепер Рівз зіграє пілота величезного робота.

Прем'єра Secret Level відбудеться 10 грудня на стримінгу Amazon Prime. Усі 15 епізодів антології вийдуть в один день.

Раніше ми розповідали, що головна зірка екранізації Fallout Елла Пернелл почала грати в Fallout: New Vegas у межах підготовки до другого сезону серіалу. Підписники акторки одразу відправили її до найнебезпечніших ворогів у грі.

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