Новий серіал від творців "Любов, Смерть і Роботи" вийде 10 грудня.

Amazon Prime показала новий трейлер Secret Level, антології екранізацій відеоігор.

У трейлері можна розгледіти фрагменти із серій, присвячених SIFU, Warhammer 40K, Pac-Man і багатьох інших. Крім того, в екранізації Armored Core головну роль виконає Кіану Рівз, він подарував персонажу не тільки голос, а й зовнішність.

Також у відео промайнуло лого The Outer Worlds 2, яка ще не вийшла. Можна припустити, що серія стане повноцінним тизером нової гри від Obsidian.

Крім Кіану Рівза, відомо, що у створенні мультсеріалу взяли участь Арнольд Шварценеггер, його син Патрік, а також Кевін Гарт.

Secret Level вийде 10 грудня на стримінговій платформі Amazon Prime Video. У день прем'єри вийдуть одразу всі 15 епізодів.

Нещодавно стало відомо, що серія Secret Level, присвячена Warhammer 40K, стане прямим продовженням Space Marine 2.

Також розробники Exodus, нової RPG від авторів оригінального Mass Effect (про неї теж буде серія в Secret Level), відповіли на запитання фанатів і трохи розповіли про ключову механіку гри.

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