Актор, як й інші зіркові гості премії оголосить одну з номінацій.

Зірка "Матриці" та "Джона Віка" Кіану Рівз відвідає церемонію The Game Awards 2020, що відзначає досягнення в індустрії відеоігор. Захід пройде в ніч з 10 на 11 грудня.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив організатор премії The Game Awards Джефф Кілі.

Кіану Рівз виконав одну з ключових ролей в Cyberpunk 2077. Однак через пізній реліз ця гра не потрапила в список номінантів. Вона зможе поборотися за головну нагороду в наступному році.

Актор, як і інші зіркові гості премії оголосить одну з номінацій.

Зіркові гості The Game Awards 2020

Крістофер Нолан ("Тенет", "Інтерстеллар", "Темний лицар");

Галь Гадот ("Чудо-жінка");

Брі Ларсон ("Капітан Марвел");

Том Холланд ("Людина-павук: Повернення додому");

Трой Бейкер (The Last of Us);

Нолан Норт (Uncharted);

Також на заході очікується виступ Едді Веддера – вокаліста гранж-гурту Pearl Jam.

Номінанти The Game Awards 2020

Раніше Джефф Кілі представив шорт-лист номінантів премії. Екшн The Last of Us Part II представлений в 9 категоріях. За ним йде Hades, яка отримала 8 номінацій. А закриває трійку лідерів Ghost of Tsushima, у якої 7 номінацій.

На сайті премії відбулося голосування Player's Voice. У цій номінації геймери вибирали найкращу гру 2020 року. Нею стала – Ghost of Tsushima.

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Автор: Сергій Коршунов