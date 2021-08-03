Випробувати гру можна до 5 серпня.

Кіберпанковий екшен-слешер Ghostrunner став тимчасово безкоштовним в магазині цифрової дистрибуції Steam. Акція триватиме два дні – до 5 серпня. Завантажити Ghostrunner зможуть всі бажаючі на сторінці гри.

Також до 5 серпня в Steam діятиме знижка на Ghostrunner. Всі, кому сподобається екшен, зможуть придбати його за знижкою у 50%.

Трейлер Ghostrunner

Ghostrunner – це екшен з елементами слешера в сеттингу кіберпанку. У грі потрібно долати рівні, наповнені ворогами і різними перешкодами. Для усунення суперників можна використовувати катану і прийоми акробатики. Одна з ключових особливостей гри – як вороги, так і головний герой можуть загинути від одного удару, що робить сутички більш динамічними та напруженими.

Ghostrunner вийшов у жовтні 2020 року, отримавши захоплені відгуки гравців. В Steam у гри 91% позитивних оглядів на основі 21 тисячі користувальницьких рецензій.

Автор: Сергій Коршунов