Гра виходить вже 4 лютого на ПК і консолях. Підтверджено українську локалізацію та відсутність Denuvo.

Розробники Kingdom Come: Deliverance 2 поділилися новими подробицями про гру з журналістами IGN. На ютуб-каналі видання вийшов 10-хвилинний геймплейний ролик, у якому продемонстровано цікаві механіки гри, включно з пияцтвом і бойовими кличами.

Ось що ми дізналися про Deliverance 2

У другій частині з'явиться кінь з оригінальної гри – але тепер його можна буде прокачувати і покращувати його характеристики;

У продуктів є термін придатності – його можна продовжити за допомогою копчення або засушування. Це особливо важливо для алхімії, оскільки зілля, приготовані зі свіжозібраних трав, мають максимальну ефективність.

– його можна продовжити за допомогою копчення або засушування. Це особливо важливо для алхімії, оскільки зілля, приготовані зі свіжозібраних трав, мають максимальну ефективність. Система сп'яніння максимально реалістична – є кілька рівнів прокачування (або, скоріше, "накачування"). Поведінка п'яного героя змінюється, на Генрі діятимуть позитивні ефекти, також відкриються нові варіанти в діалогах. Однак у такому стані його частіше грабують, а якщо "перебрати", позитивні ефекти зміняться на негативні;

Головний герой зможе і далі вчитися читання – прокачування навички відкриє нові варіанти відповідей у діалогах, а також дасть змогу отримувати більше досвіду;

– прокачування навички відкриє нові варіанти відповідей у діалогах, а також дасть змогу отримувати більше досвіду; Одяг впливатиме на ставлення персонажів до Генрі – дорогий одяг полегшить спілкування зі знаттю, а кров або бруд може відлякати бандитів. Ба більше, якщо вкрасти одяг у опонента, це знизить його харизму і можливості в діалогах.

– дорогий одяг полегшить спілкування зі знаттю, а кров або бруд може відлякати бандитів. Ба більше, якщо вкрасти одяг у опонента, це знизить його харизму і можливості в діалогах. Нові бойові кличі та глузування – за їхнього успішного застосування це може змусити супротивників тікати. Їх можна буде прокачати і посилити.

– за їхнього успішного застосування це може змусити супротивників тікати. Їх можна буде прокачати і посилити. Тепер одяг можна об'єднувати – з'явиться можливість зберегти до трьох таких комплектів і перемикатися між ними. Наприклад, комплект для бою, для харизматичних діалогів і для стелсу.

Kingdom Come Deliverance 2 вийде 4 лютого 2025 року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Розробники навіть перенесли гру на тиждень уперед, щоб уникнути зайвої конкуренції в "завантаженому" лютому, коли також виходять Assassin's Creed Shadows, CIV 7, Avowed і Monster Hunter Wilds.

Автори Deliverance 2 називають гру ідеальним сиквелом, у якому реалізують усі ідеї, відкинуті під час роботи над оригіналом через брак бюджету та брак досвіду. Нагадаємо, у грі буде офіційна українська локалізація.

Раніше стали відомі системні вимоги Kingdom Come: Deliverance 2. Сиквел вийшов досить щадним до комп'ютерів геймерів. Для гри на мінімальних налаштуваннях у 1080p вистачить і GeForce GTX 1060, для високих теж потрібно небагато – RTX 2060 Super. Але вільного місця потрібно 100 ГБ і лише SSD.