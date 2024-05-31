Йдеться про Kingdom Come: Deliverance 2, продовження однієї з найкращих та історично достовірних Action-RPG.

Розробники з чеської студії Warhorse, на чолі якої стоїть геймдизайнер Даніель Вавра, сценарист перших частин Mafia, потішили українських гравців новиною про те, що анонсований нещодавно сиквел Kingdom Come: Deliverance матиме українську локалізацію.

Інформація про це з'явилася у твіттері розробників. Загалом гру перекладуть 15-ма мовами, включно із субтитрами українською та російською. А ось озвучка буде лише чеською, англійською, французькою, німецькою, німецькою, іспанською та японською мовами.

Варто зазначити, що перша частина Kingdom Come: Deliverance теж отримала український переклад, але його додали лише через два роки після релізу. Тепер наявність української локалізації можна очікувати відразу на момент виходу.

Нагадаємо, реліз Kingdom Come: Deliverance II відбудеться до кінця 2024 року на ПК, Xbox Series X|S і PS5, однак поки без точної дати. Автори називають гру ідеальним сиквелом, у якому реалізують усі ідеї, відкинуті під час роботи над оригіналом через брак бюджету та брак досвіду.

Перша частина, що вийшла 2018 року, серед багатьох гравців вважається однією з найкращих та історично достовірних Action-RPG. Гра полюбилася за опрацьовані рольові елементи, реалістичні механіки та автентичний середньовічний побут. На момент релізу її часто порівнювали з The Witcher 3, але на ділі поляки і чехи випустили абсолютно різні RPG.

Kingdom Come: Deliverance 2 - трейлер

Українська локалізація у відеоіграх переживає свої найкращі часи. У 2023 році українською переклали такі хіти, як Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 і Alan Wake II. З прийдешніх проєктів, наявність української локалізації підтверджено в Silent Hill 2, Frostpunk 2 і Hades 2.

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