Даніель Вавра хоче наздогнати Starfield за показниками одночасного онлайну.

Kingdom Come: Deliverance 2 продовжує набирати популярність, і її піковий онлайн у Steam вже перевищив 256 тисяч гравців. Такий результат дозволив RPG посісти 49-те місце серед найпопулярніших ігор в історії платформи.

Творчий директор гри Даніель Вавра поділився радістю в соцмережах і зазначив, що було б чудово, якби онлайн сягнув 300 тисяч гравців, саме такого результату домігся Starfield на старті. Однак розробник визнає, що в будні дні кількість активних користувачів, найімовірніше, почне знижуватися.

Разом із сиквелом зріс інтерес і до першої частини гри. 9 лютого її максимальний онлайн перевищив 45 тисяч осіб, що стало найкращим результатом з 2018 року. Судячи з усього, багато гравців або повертаються в оригінал заради ностальгії, або знайомляться із серією від самого початку.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що Kingdom Come: Deliverance 2 переносили на тиждень раніше, тому що розробники боялися конкуренції з Assassin's Creed Shadows. Вавра вважає, що Ubisoft, водночас, боялася Warhorse, тому перенесла свій проєкт на місяць пізніше.

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