Нагадаємо, що спочатку сиквел RPG і нові Асасини мали вийти на одному тижні.

Геймдиректор Kingdom Come: Deliverance 2 Даніель Вавра розкрив причину перенесення гри з 11 лютого на 4, вся справа в конкуренції з великим проєктом Ubisoft.

В інтерв'ю чеському виданню Seznam Zprávy Вавра розповів, що перенести сиквел було вирішено через Assassin's Creed Shadows, яка повинна була вийти 14 лютого, тобто всього через 3 дні після Kingdom Come: Deliverance 2. Але Вавра вважає, що в Ubisoft думали так само, і перенесли свій проєкт на місяць пізніше, тепер Shadows вийде 20 березня:

"Ми перенесли запуск Kingdom Come на тиждень вперед, на 4 лютого, через Assassin's Creed, і я думаю, що вони могли перенести запуск нової частини франшизи ще далі через нас. Хоча Ubisoft набагато більша за Warhorse, і те, що ми вважаємо успіхом, для них - невеликі цифри. У будь-якому разі, перенесення - чудова новина для нас".

Хоча раніше Вавра відкрито кидав виклик Ubisoft, заявляючи, що його гра зроблена з душею захопленими людьми, коли проєкти французької компанії - корпоративні продукти.

Відео дня

Раніше ми розповідали, що онлайн Kingdom Come: Deliverance 2 у перші вихідні після релізу перевищив 230 тисяч гравців, що зробило її найпопулярнішою новинкою в Steam.

Вас також можуть зацікавити новини: