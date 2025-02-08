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Увечері 8 лютого Kingdom Come: Deliverance 2 досягла нового рекорду за одночасними гравцями в Steam.

За даними SteamDB, їхня кількість перевищила 230 тисяч. Це сталося через чотири дні після релізу, що робить гру однією з найуспішніших RPG в історії платформи.

Зростання онлайну не залишилося непоміченим, на нього звернув увагу Даніель Вавра, співзасновник Warhorse Studios і геймдиректор проєкту.

Відео дня

Гравці прийняли Kingdom Come: Deliverance 2 вкрай тепло. У Steam у неї вже понад 14 тисяч відгуків, 90% з яких позитивні. На консолях теж чудовий прийом: у PlayStation Store гра отримала 4,67 бала з 5, а в Microsoft Store - 4,1 бала.

Раніше ми розповідали, що продажі Kingdom Come: Deliverance 2 досягли мільйона копій у першу добу після релізу.

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