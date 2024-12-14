Усе тому що на TGA 2024 перемогла не Black Myth: Wukong.

Учора вночі пройшла церемонія нагородження "Ігри року" за версією The Game Awards 2024, на якій перемогла Astro Bot від Playstation. Як виявилося, великий пласт гравців, переважно з Китаю, залишився незадоволений таким результатом премії, вони вважають, що перемогу заслужила Black Myth: Wukong.

Здебільшого критика гравців із Китаю обрушилася на директора Larian Studios Свена Вінке, як на людину, що цього разу й оголошувала гру року. Незадоволені гравці зачепилися за слова в промові розробника про те, що хороші продажі - не показник якості гри. Black Myth: Wukong продався тиражем у 10 разів більшим, ніж Astro Bot: понад 20 мільйонів копій у китайського проєкту проти 1.5 мільйона в ексклюзиву Playstation. На ґрунті цього почався рев'ю-бомбінг Baldur's Gate 3 у Steam.

"Оскільки грі не потрібні продажі і голоси гравців, щоб довести, хороша вона чи ні, ось вам погана рецензія" "Я чув, що продажі ігор та відгуки гравців не такі важливі, тож я дам вам погану рецензію, плюс чи зможу я отримати свої гроші назад?" "Найдорожча, найкоротша, найбільш продавана, єдина сімейна гра року - Astro Bot!"

Зрозуміло, пішли і звинувачення в продажності премії: "У скільки це обійшлося Sony?"

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На ранок після церемонії прокинулися китайські вже фанати RPG від Larian і почали відповідний рев'ю-бомбінг, але вже позитивними відгуками:

"Хороша гра, хороше ставлення до виробництва, хороша команда, не варто отримувати погані відгуки через суперечки між іншими іграми" "Велич не потребує представлення. Мені випало щастя грати в таку життєствердну гру, і я дякую Larian за сотні дуже щасливих годин." "Це не ідеальна гра, але якщо хтось після неї спробує претендувати на це звання, йому варто спочатку хоча б перелізти через цю гору"

Раніше ми розповідали, що Larian Studios потроху тизерить свою наступну гру. Свен Вінке повідомив, що вони працюють над новим проєктом у різдвяному привітанні від студії.

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