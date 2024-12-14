Тизер не те щоб інформативний, але все одно приємно.

Larian Studios, творці Baldur's Gate 3, підготували адвент-календар на грудень напередодні Різдва. У першій же нагороді студія привітала всіх фанатів зі святами і трохи подражнила новою грою.

Щоб отримати доступ до привітання потрібно зібрати простенький пазл на офіційному сайті Larian. Ми вже вирішили його за вас і подивилися відео.

У ролику працівники підрозділів компанії з усіх куточків світу вітають фанатів із Різдвом. Побажання лунають з офісів Larian у Куала-Лумпурі, Дубліні, Варшаві, Барселоні, Генті, Гілдфорді та Квебеку.

Наприкінці відео фахівчиня з комунікації з громадськістю Айофе Вілсон каже, що в неї є ще один невеликий сюрприз і дістає з-під ялинки коробку з биркою "Наступна гра Larian". Раптово її перериває директор студії Свен Вінке і відбирає подарунок, пообіцявши розповісти про нього пізніше:

"О, ні. Цій штуці потрібно набагато більше часу в духовці. На той час, як вона буде готова, вона стане дуже великою. Поки що вам доведеться почекати."

Раніше ми розповідали, що Baldur's Gate 3 отримала нагороду на The Game Awards 2024 у номінації "Найкраща підтримка спільноти". Крім того, цього року особисто Свен Вінке оголошував на премії "Гру року".

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