Можливо, PlayStation Showcase була лише розігрівом.

Травневе шоу PlayStation Showcase вийшло достатньо середнім, на думку багатьох користувачів. Гравцям не вистачило гучних анонсів і демонстрацій від внутрішніх студій Sony. Однак є шанс, що це була лише розминка. За словами китайського інсайдера, японська компанія проведе в 2023 році другу презентацію.

Відвідувач Twitter під псевдонімом DarkClong звернув увагу на заяву інформатора A9VG з Піднебесної. Останній з посиланням на власні джерела повідомив, що Sony готує новий захід. Правда, дата його проведення поки невідома. У минулому японська компанія організовувала шоу у вересні або жовтні. Найімовірніше, в 2023-му презентація теж відбудеться в ці місяці.

Як заявив A9VG, на заході повинні показати проєкт з програми China Hero Project. Це ініціатива Sony для допомоги в розробці і просуванні перспективних ігор від китайських студій. Новинка буде присвячена династії Мін.

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Детальніше про PlayStation Showcase

Презентація пройшла 24 травня і тривала трохи більше години. Sony показала частину ігор від внутрішніх команд, але більшість з них були багатокористувацькими.

На шоу також продемонстрували проєкти від партнерів. У список увійшли ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Assassin's Creed Mirage, Alan Wake 2 та інші.

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