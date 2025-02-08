Гра все ще має вийти цього року.

Хідео Кодзіма несподівано поділився новим уривком із Death Stranding 2: On the Beach, виклавши його в соцмережі X (колишній Twitter).

Це розширена версія сцени, яку вже показували в січневому трейлері на State of Play. У ролику Сем і Фреджайл обговорюють загадкового покровителя, якому головний герой не довіряє. На що Фреджайл відповідає: "Нас справді використовували й обманювали раніше. Але поки вони виконують свою частину угоди, я не лізтиму з розпитуваннями".

Деякі фанати помітили, що в новому ролику модель обличчя Фреджайл виглядає більш деталізованою і більше нагадує актрису Леа Сейду. Однак через якість відео складно сказати напевно, наскільки це значне поліпшення.

Кодзіма уточнив, що цей фрагмент - частина фінального зведення звуку, що підтверджує чутки про швидкий вихід нового трейлера. Останні кілька днів він натякав на прийдешній показ Death Stranding 2 у своїх постах, а чутки про найближчий State of Play тільки підігрівають очікування.

Раніше ми розповідали, що розробка Death Stranding 2 перебуває на найскладнішому етапі та Хідео Кодзіма дуже втомився від цього.

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