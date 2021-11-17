Боббі Котика також покривав співробітників, які раніше приставали до жінок.

Видання Wall Street Journal опублікувало масштабне розслідування про генерального директора Activision Blizzard Боббі Котика і ситуацію у видавництві. Виявилося, що керівник сексуально домагався одну зі співробітниць і покривав інших розробників, які займалися тим самим. Ось тільки звільняти голову ніхто не збирається.

Згідно з даними WSJ, у 2006 році Боббі Котик чіплявся до своєї секретарки і погрожував їй смертю під час телефонного дзвінка. Тоді керівник публічно вибачився, і справа не дійшла до суду. Директор також покривав різних розробників, яких звинувачували в сексуальних домаганнях. Один з них — голова Treyarch Ден Батінг. У 2017 році він приставав до співробітниці Activision після вечірки. Директора хотіли звільнити, а Боббі Котик не дав цього зробити. Однак на тлі нового скандалу Ден Батінг все-таки покинув свій пост.

Керівник видавництва також допоміг зам'яти справу про згвалтування в стінах Sledgehammer Games, внутрішньої студії компанії. А недавнє звільнення глави Blizzard Джен Оніл пов'язане якраз з ситуацією в Activision. Вона не вірила, що Боббі Котик дійсно буде проводити реформи.

Подальший розвиток подій

За словами Wall Street Journal, генеральний директор знав про всі проблеми з домаганнями у видавництві. Коли про них почали масово говорити, то Боббі Котик лише намагався контролювати ситуацію і не вживав заходів для зміни внутрішньої культури. Зарплату він теж собі знизив спеціально, щоб мінімізувати збитки від скандалу і уникнути незручних питань.

Представники видавництва заперечують заяви Wall Street Journal. Згідно з офіційною відповіддю Activision, Боббі Котик не міг знати про всі домагання у видавництві.

Рада директорів підтримала керівника і назвала його прекрасним лідером. У повідомленні правління сказано, що Боббі Котик не приховував масштаби проблеми з внутрішньою культурою компанії.

Зараз 150 співробітників Activision влаштували протест з вимогою звільнити голову видавництва. Однак рада директорів не збирається цього робити.

Автор: Назар Степорук