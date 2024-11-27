PS2 все ще залишається найбільш продаваною консоллю в історії.

Playstation 2 впевнено тримає звання найбільш продаваної консолі в історії, і навряд чи ще якась приставка зможе обігнати її за продажами.

Sony поділилася, що з 2000 року вона продала 160 мільйонів екземплярів Playstation 2. Однак в інтернеті звернули увагу, що на момент зупинки виробництва консолі в березні 2012 року, вона продалася тиражем у 155 мільйонів.

Схоже, 5 мільйонів людей віддали перевагу класиці аж трьом новим поколінням консолей PS3, PS4 і PS5. Зрозуміло, що коли компанія припиняє виробництво пристрою, він не миттю зникає з прилавків. Консоль таких масштабів як Playstation 2 виробляли із запасом на кілька років.

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До чисел PS2 змогли дійти тільки консолі Nintendo. Портативна Nintendo DS з 2004 по 2007 рік продалася накладом у 154 мільйони, а Nintendo Switch з кожним квартальним звітом підбирається все ближче до приставки Sony, на момент вересня 2024 року, гравці купили 146 мільйонів Switch.

Раніше ми розповідали, що один із творців Playstation залишає Sony. Шухей Йошида пропрацював у Sony 38 років, 31 рік із яких він займався Playstation.

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