Sony святкує 30-річчя консолі PlayStation, і на честь ювілею дозволила власникам PS5 змінювати елементи інтерфейсу та звуки консолі – їх можна зробити в стилі минулих поколінь PlayStation.

Серед іншого в систему повернувся легендарний завантажувальний ролик з першої PlayStation. Щоправда, вся ця акція має тимчасовий характер – найімовірніше, до кінця місяця. Користувачі на форумах уже вимагають, щоб можливість змінювати теми стала постійною.

До ювілею також приурочили душевний трейлер, у якому показали фрагменти зі знакових ігор, випущених за три десятиліття на PlayStation. Серед них: серії Metal Gear Solid, Uncharted, The Last of Us, Horizon і Killzone, а також окремі ігри на кшталт Bloodborne.

Bloodborne при цьому дісталася фраза "Це про наполегливість / завзятість". Фанати гри вирішили, що це натяк на очікування ремастера або ремейка.

До цього на честь 30-річчя PlayStation Sony запустила розпродаж у PS Store, а видання IGN склало топ-100 найкращих відеоігор на Playstation всіх часів і народів.

Якщо вірити витокам, вихід нової портативки від Sony – це лише питання часу. Очікується, що девайс зможе самостійно запускати ігри з PS5, а не як PS Portal, яка передає картинку з основної консолі.

