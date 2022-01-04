Такою думкою поділився Роберт Боулінг.

Нові частини Call of Duty виходять щорічно і, згідно з фінансовими звітами Activision Blizzard, франшизу не планують знімати з конвеєра. У минулому році продовження серії в особі Vanguard вийшло відверто слабким. Гра відзначилася короткою і нудною історією, а також жахливим дизайном карт і погано налаштованим балансом в мультиплеєрі. На цьому тлі своєю думкою про Call of Duty поділився Роберт Боулінг. З 2006 по 2012 рік він був творчим стратегом серії в Infinity Ward. За словами розробника, франшиза потребує "оживлення".

Спочатку про франшизу висловився інсайдер ModernWarzone: "Call of Duty знаходиться в розрусі. Від Warzone до Vanguard, від професійної ліги до аматорської. Все це зараз в жахливому стані".

Йому відповів Роберт Боулінг: "Настав час будувати [Call of Duty] з нуля. Нам потрібна не просто ітерація, нам потрібно оживлення. Повинен повернутися фокус на основний геймплей, а не на потоки контенту. Ми [в Infinity Ward] ставилися до наших гравців, як до спільноти, а не як до споживачів. Ми збирали зворотний зв'язок про карти, а не про внутрішньоігровий магазин".

Чому думка Роберта Боулінга важлива

З 2006 по 2012 рік був "золотий вік" Call of Duty, коли вийшли найкращі частини серії. Розробник займав високу посаду в Infinity Ward і вніс свою лепту в розвиток франшизи.

Зараз Боулінг керує студією Midnight Society, яка працює над новим змагальним ААА-шутером. На таку високу посаду не призначать людину без знання жанру, а значить — його критика в бік нинішнього становища Call of Duty більш ніж виправдана.

Вас також можуть зацікавити новини: