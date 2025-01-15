У Forest Reigns гравці зіткнуться з незвичайним апокаліпсисом.

Колишній розробник Stalker: Call of Pripyat Руслан Діденко представив свій новий проєкт Forest Reigns. Перший ігровий трейлер прийдешнього одиночного шутера від студії VG Entertainment показали ексклюзивно на каналі IGN.

Гравцям належить виживати в постапокаліптичному Парижі, який захопили розумні форми рослин. Розробники хочуть зробити класичний шутер від першої особи з живим оточенням. Розробкою керує сам Діденко.

Автори обіцяють, що Париж майбутнього, захоплений буйною рослинністю, буде не просто фоном. Гравцям доведеться вчитися взаємодіяти з аномальними рослинами: одні можна використовувати як укриття, інші вибухають або випускають спори, що змінюють хід бою. До того ж, за словами розробників, у небезпечної флори є власні мотиви, і стосунки з нею безпосередньо впливають на виживання головного героя.

У самому трейлері головного героя показують у сутичках з озброєними солдатами і масивними мутованими кабанами, де оточення стає головним союзником. За влучного пострілу у величезне коріння можна створити імпровізоване укриття, а влучання в інші види рослин активує спори або вибухонебезпечні плоди, що завдають шкоди супротивникам. Розробники підкреслюють, що ресурси в цій агресивній екосистемі вкрай обмежені, а тому доведеться ретельно планувати кожне зіткнення і використовувати природу як зброю.

Forest Reigns поки не має точної дати релізу, але розробляється для ПК і, імовірно, консолей поточного покоління. Додаткові подробиці про постапокаліптичний Париж, а також про систему прогресії та крафту з'являться ближче до виходу гри. Дізнатися більше можна на офіційному сайті проєкту.

Раніше ми розповідали, що розробку інді-екшену Fortune's Run призупинено. Єдиний розробник сідає до в'язниці.

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