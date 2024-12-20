Крім того, зовсім скоро студія поділиться планами на подальший розвиток сиквела.

GSC Game World оголосила про плани щодо оновлення культової трилогії Stalker для сучасних консолей PlayStation 5 і Xbox Series, а також про випуск нових патчів для ПК-версій.

У своєму зверненні до спільноти гравців розробники поділилися подробицями планами на підтримку своїх проєктів. На початку 2025 року GSC представить дорожню карту, присвячену розвитку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Наступного року оригінальна трилогія S.T.A.L.K.E.R. отримає нативні версії для нових поколінь консолей PS5 і Xbox Series. Наразі ігри працюють на цих платформах через зворотну сумісність із PS4 і Xbox One, але оновлення дадуть змогу скористатися перевагами потужнішого устаткування і поліпшеної графіки.

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GSC згадала вчорашній патч 1.1 для Stalker 2, який розміром вийшов аж на 110 ГБ, майже як сама гра. Оновлення виправляє близько 1800 помилок, як візуальних, так і ігрових. Наприклад, тепер система A-Life, покликана симулювати бурхливе життя в Зоні, нарешті почала працювати.

Раніше ми розповідали, що Stalker 2 отримав першу знижку в Steam на Зимовому розпродажі, який триватиме до 2 січня.

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