GSC Game World оголосила про плани щодо оновлення культової трилогії Stalker для сучасних консолей PlayStation 5 і Xbox Series, а також про випуск нових патчів для ПК-версій.
У своєму зверненні до спільноти гравців розробники поділилися подробицями планами на підтримку своїх проєктів. На початку 2025 року GSC представить дорожню карту, присвячену розвитку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Наступного року оригінальна трилогія S.T.A.L.K.E.R. отримає нативні версії для нових поколінь консолей PS5 і Xbox Series. Наразі ігри працюють на цих платформах через зворотну сумісність із PS4 і Xbox One, але оновлення дадуть змогу скористатися перевагами потужнішого устаткування і поліпшеної графіки.
GSC згадала вчорашній патч 1.1 для Stalker 2, який розміром вийшов аж на 110 ГБ, майже як сама гра. Оновлення виправляє близько 1800 помилок, як візуальних, так і ігрових. Наприклад, тепер система A-Life, покликана симулювати бурхливе життя в Зоні, нарешті почала працювати.
Раніше ми розповідали, що Stalker 2 отримав першу знижку в Steam на Зимовому розпродажі, який триватиме до 2 січня.