Журналісти з видання Famitsu першими випустили рецензію на очікуваний ремейк.

Ембарго на докладні рецензії на Silent Hill 2 Remake спаде 4 жовтня 2024 року, за чотири дні до офіційного релізу гри. Проте, японські журналісти з Famitsu вже встигли зіграти в перевидання і поділитися своїми враженнями.

Ремейк Silent Hill 2 отримав високу оцінку - 35 балів із 40, що на один бал вище за оцінку оригінальної версії гри, яка отримала 34/40. Хоча гра не досягла ідеального рейтингу, критики Famitsu відзначили кілька ключових переваг, які зробили ремейк вартим уваги як для ветеранів серії, так і для нових гравців.

Однією з головних переваг ремейка стала реалістичність і моторошна атмосфера, що створюються чудовими візуальними ефектами і звуковим оформленням. Ці елементи занурюють гравця в похмурий і напружений світ Silent Hill, посилюючи відчуття жаху і невизначеності. Японський дубляж також був високо оцінений за свою якісну реалізацію, яка дає змогу ще глибше зануритися в сюжет і характери персонажів, роблячи їх живішими та емоційнішими.

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Нова механіка ухилення істотно змінила бойову систему, зробивши битви більш динамічними та захопливими. Журналісти зазначають, що завдяки цій системі битви стають захопливими, і виникає бажання перемогти кожного ворога, що додає додатковий рівень залученості в ігровий процес. Крім того, розробники додали нові деталі про персонажів і оновлені головоломки, які вимагають більшої інтелектуальної роботи і роблять ігровий досвід більш насиченим.

У зв'язку з тим, що оригінальній грі вже понад 20 років, деякі наративні ходи здаються застарілими та клішованими. Однак ці моменти компенсуються абсолютним зануренням і плавним ігровим процесом, який не викликає розчарування. Унікальна атмосфера гри залишається однією з її головних переваг, роблячи кожну мить захопливою і напруженою.

Перше проходження ремейка займає близько 16-18 годин, однак цей час може варіюватися залежно від стилю гри кожного користувача. Для порівняння, оригінал проходився в середньому за 8 годин.

Ремейк Silent Hill 2 вийде 8 жовтня 2024 року на ПК і PlayStation 5. Гра не буде доступна на інших платформах до 10 серпня 2025 року.

Трохи про римейк Silent Hill 2

Гру розробляє польська студія Bloober Team, відома за проєктами серії Layers of Fear.

У створенні ремейка беруть участь ключові фігури оригінальної гри: художник Масахіро Іто і композитор Акіра Ямаока.

Silent Hill 2 значно оновили: вид із верхньої камери замінили на камеру від третьої особи за плечем, а бойову систему переробили.

При цьому сюжет і дизайн локацій залишилися вірними оригіналу, а всі головоломки були перенесені в їхньому первісному вигляді, що відзначили журналісти.

Нагадаємо, що нещодавно на Twitch з'явився запис геймплея ремастера Until Dawn, який ще не вийшов. Стример показав майже 3 години ігрового процесу.