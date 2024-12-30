Після успішного релізу ремейка Silent Hill 2 Remake у 2024 році, Konami сфокусувалася на створенні двох нових проєктів: Silent Hill f і Silent Hill: Townfall.
За словами продюсера серії Мотої Окамото, обидві гри перебувають в активній розробці, а нові подробиці про них можуть з'явитися вже найближчим часом.
"У 2024 році ми випустили Silent Hill 2, який був тепло зустрінутий фанатами. Зараз у розробці залишаються Silent Hill f і Silent Hill: Townfall. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб виправдати очікування гравців, і зробимо все можливе, щоб поділитися новими оновленнями."
Silent Hill f створюється спільно з NeoBards Entertainment і переносить гравців у сільську Японію 1960-х років. У той час як Silent Hill: Townfall, розроблений студією No Code за підтримки Annapurna Interactive, стане частиною нової антології та використовує можливості Unreal Engine 5 для створення атмосферного хоррора.
Раніше інсайдери повідомляли, що Bloober Team працює над рімейками ще двох частин серії Silent Hill. Обидві гри зараз перебувають на ранньому етапі розробки.