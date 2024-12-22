Цього разу студія займеться оновленням першої та третьої частини.

З чуток, Bloober Team, яка розробила Silent Hill 2 Remake, уже працює над перевиданнями першої та третьої частини серії.

Про це розповів інсайдер Planeta Playstation. За їхньою інформацією, Silent Hill 3 Remake розробляється під кодовою назвою Project H, гра більше сконцентрується на survival-horror елементах оригіналу, але при цьому залишиться вірною принципам другої частини.

Ремейк першої гри ж носить кодову назву Project G, проєкт уже офіційно підтверджений Bloober, хоч вони й не уточнювали, що це саме частина серії Silent Hill. Минулого року повідомлялося, що гра перебуває на стадії створення концептів, і загалом розробка просунулася далі, ніж у Project H, тож варто спершу очікувати на реліз ремейка першої частини.

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Крім серії Silent Hill Bloober Team також працює над своїм оригінальним проєктом Cronos: The New Dawn.

Раніше ми розповідали, що за чутками, Bethesda може представити трейлер римейка The Elder Scrolls IV: Oblivion вже на січневій презентації Xbox Developer Direct. Реліз ремейка може відбутися вже наступного року.

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