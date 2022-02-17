Всі бажаючі мають шанс безкоштовно отримати новий зомбі-екшен.

УНІАН вирішив організувати новий конкурс з цікавими призами. Цього разу ми роздамо дві копії Dying Light 2 Stay Human для персональних комп'ютерів. Взяти участь у розіграші свіжого зомбі-екшена від польської студії Techland можуть всі бажаючі.

Умови конкурсу максимально прості. Користувачам потрібно підписатися на Telegram-канал "УНІАН ігри" і не відписуватися як мінімум до підведення підсумків. Це перша вимога, а друга — заповнити Google-форму за посиланням. У ній потрібно вказати свій псевдонім (нікнейм) в Telegram, який починається з символу @. Ім'я, електронна пошта та інші дані не підходять. Тільки псевдонімом дозволить нам перевірити, чи є людина серед підписників. Якщо нікнейма немає, що буває досить часто, то його потрібно створити.

Конкурс стартує сьогодні, 17 лютого, і триватиме рівно тиждень. Результати будуть оголошені 24 лютого. Ми виберемо переможців за допомогою генератора випадкових чисел на сайті Random.org. Кожен учасник може претендувати тільки на одну копію гри.

Детальніше про Dying Light 2 Stay Human

Головний герой Dying Light 2 — вцілілий на ім'я Ейден Колдуелл. Дії гри розгортаються через 20 років після епідемії, показаної в першій частині.

У сиквелі реалізували нелінійну оповідь, нові види зомбі і карту в чотири рази більшу, ніж в оригіналі.

Особливу увагу в другій частині приділили паркуру. У гравців з'явилося більше акробатичних трюків і можливостей взаємодіяти з оточенням. Це зробило переміщення по світу більш різноманітним і плавним.

Dying Light 2 Stay Human вийшла 4 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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