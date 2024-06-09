Користувачі Playstation тепер можуть купувати ігри на виплат

Поки що послугу запустили як експеримент у Бразилії, але не виключено, що пізніше вона з'явиться в інших країнах.

ЗМІ звернули увагу, що в магазині PlayStation Store з'явилася нова послуга – тепер ігри можна купувати в розстрочку. Функція поки доступна тільки жителям Бразилії, однак, якщо експеримент виявиться успішним, у майбутньому такі покупки напевно стануть доступні і в інших країнах.

Зазначається, що платіж можна розділити на дві, три або чотири частини. Будь-яких переплат при цьому немає, що робить послугу надзвичайно вигідною. Здійснювати покупки подібним чином можуть як користувачі на PS5, так і PS4.

Бразильцям таке нововведення припало до душі, оскільки ціни в їхньому регіоні непомірно високі – ігри там коштують приблизно 1/4 мінімальної заробітної плати.

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Утім, не всі користувачі зустріли новину позитивно. Деякі нарікають на нові часи, коли відеоігри формально доводиться "брати в кредит".

Тим паче, є інформація, що до наступного покоління консолей, які з'являться приблизно 2028 року, ігри подорожчають до $100. Сьогодні актуальна ціна високобюджетних тайтлів становить 70 доларів\євро, хоча ще недавно "60" було стандартом.

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