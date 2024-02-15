Сьогодні актуальна ціна високобюджетних ігор становить 70 доларів\євро, хоча ще недавно "60" було стандартом.

Том Хендерсон (Tom Henderson), відомий журналіст і авторитетний Інсайдер, поділився думками щодо майбутнього ігрової індустрії. І вони не надихають оптимізмом.

Згідно з його припущеннями, вже до наступного покоління консолей, які з'являться приблизно в 2028 році, ціна найдешевших версій ігор підніметься до $100. Мало того, всі прийдешні консолі будуть продаватися без дисководів, що своєю чергою означає остаточний перехід на цифрові копії і смерть ігор на дисках.

Нещодавно ми вже пережили велике подорожчання – з появою PlayStation 5 і Xbox Series актуальна ціна ААА-ігор тепер становить 70 доларів\євро замість все ще звичних "60". Хендерсон пояснює, що це буде наслідком підвищення вартості виробництва і маркетингу ігор, за який доведеться платити гравцям.

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Що ще чекає на геймерів з виходом консолей нового покоління:

З'являться портативні ігрові пристрої під брендом PlayStation і Xbox;

Видавці будуть більше зосереджуватися на вже існуючих франшизах замість створення нових IP;

Тимчасова ексклюзивність ігор і контенту для окремих платформ стануть більш поширеною практикою.

Важливо відзначити, що це прогноз однієї людини, яка нехай й має великий досвід і зв'язки в ігровій індустрії. Сам Хендерсон вважає, що багато людей не розуміють поточної ситуації – інфляція та інші фактори поступово ведуть ігрову індустрію до того, що прогнозує інсайдер.

Очікується, що нове покоління консолей з'явиться орієнтовно в 2028 році, хоча була інформація, що Microsoft нібито має намір представити новий Xbox вже в 2026.

Також нещодавно з'явилися чутки, що Sony працює над новою повноцінною портативкою, яка може позиціюватися як частина сімейства PlayStation 6. Тобто її могли б просувати, як портативну альтернативу основної консолі.

А вже цього року відбудеться вихід Nintendo Switch 2. Кажуть, що друге покоління пристрою отримає 8-дюймовий IPS-екран, графіку рівня PS5, а ціна зросте до 400 доларів.

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