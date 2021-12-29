Розкрито найпопулярніші і найприбутковіші ігри за 2021 рік в Steam / фото Valve

Valve підвела власні підсумки року. Вона опублікувала списки найпопулярніших і найприбутковіших ігор в Steam за 2021 рік. При їх складанні враховувалися всі проекти в магазині, а не тільки свіжі релізи. Новинки отримали власний окремий рейтинг.Читайте такожВ Steam стартував великий зимовий розпродаж з рекордними знижками на нові ігри

Точні дані про продажі і доходи Valve не розкрила, так як це конфіденційна інформація. Однак компанія розділила ігри у кожному переліку на чотири категорії — платина, золото, срібло і бронза. Творіння, які знаходяться в першій з них, мають найвищі показники. Valve також відзначила "випускників раннього доступу" та проекти для VR.

Кращі ігри 2021 року за розміром валової виручки

  • Grand Theft Auto V;
  • Apex Legends;
  • Naraka: Bladepoint;
  • Battlefield 2042;
  • Dota 2;
  • Dead by Daylight;
  • PUBG: Battlegrounds;
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
  • Destiny 2;
  • New World;
  • Counter-Strike: Global Offensive;
  • Valheim.

Кращі новинки 2021 року за розміром валової виручки

  • Naraka: Bladepoint;
  • Battlefield 2042;
  • Age of Empires IV;
  • Halo Infinite;
  • Outriders;
  • New World;
  • Back 4 Blood;
  • Forza Horizon 5;
  • Mass Effect Legendary Edition;
  • Resident Evil Village;
  • Farming Simulator 22;
  • Valheim.

Кращі ігри 2021 року за кількістю одночасних користувачів

  • Grand Theft Auto V;
  • Cyberpunk 2077;
  • PUBG: Battlegrounds;
  • Counter-Strike: Global Offensive;
  • Halo Infinite;
  • New World;
  • Apex Legends;
  • Dota 2;
  • Valheim;
  • Rust.

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