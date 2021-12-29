Розкрито найпопулярніші і найприбутковіші ігри за 2021 рік в Steam / фото Valve
Valve підвела власні підсумки року. Вона опублікувала списки найпопулярніших і найприбутковіших ігор в Steam за 2021 рік. При їх складанні враховувалися всі проекти в магазині, а не тільки свіжі релізи. Новинки отримали власний окремий рейтинг.Читайте такожВ Steam стартував великий зимовий розпродаж з рекордними знижками на нові ігри
Точні дані про продажі і доходи Valve не розкрила, так як це конфіденційна інформація. Однак компанія розділила ігри у кожному переліку на чотири категорії — платина, золото, срібло і бронза. Творіння, які знаходяться в першій з них, мають найвищі показники. Valve також відзначила "випускників раннього доступу" та проекти для VR.
Кращі ігри 2021 року за розміром валової виручки
- Grand Theft Auto V;
- Apex Legends;
- Naraka: Bladepoint;
- Battlefield 2042;
- Dota 2;
- Dead by Daylight;
- PUBG: Battlegrounds;
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege;
- Destiny 2;
- New World;
- Counter-Strike: Global Offensive;
- Valheim.
Кращі новинки 2021 року за розміром валової виручки
- Naraka: Bladepoint;
- Battlefield 2042;
- Age of Empires IV;
- Halo Infinite;
- Outriders;
- New World;
- Back 4 Blood;
- Forza Horizon 5;
- Mass Effect Legendary Edition;
- Resident Evil Village;
- Farming Simulator 22;
- Valheim.
Кращі ігри 2021 року за кількістю одночасних користувачів
- Grand Theft Auto V;
- Cyberpunk 2077;
- PUBG: Battlegrounds;
- Counter-Strike: Global Offensive;
- Halo Infinite;
- New World;
- Apex Legends;
- Dota 2;
- Valheim;
- Rust.