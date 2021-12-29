У списки потрапили не тільки свіжі проекти.

Valve підвела власні підсумки року. Вона опублікувала списки найпопулярніших і найприбутковіших ігор в Steam за 2021 рік. При їх складанні враховувалися всі проекти в магазині, а не тільки свіжі релізи. Новинки отримали власний окремий рейтинг.Читайте такожВ Steam стартував великий зимовий розпродаж з рекордними знижками на нові ігри

Точні дані про продажі і доходи Valve не розкрила, так як це конфіденційна інформація. Однак компанія розділила ігри у кожному переліку на чотири категорії — платина, золото, срібло і бронза. Творіння, які знаходяться в першій з них, мають найвищі показники. Valve також відзначила "випускників раннього доступу" та проекти для VR.

Кращі ігри 2021 року за розміром валової виручки

Grand Theft Auto V;

Apex Legends;

Naraka: Bladepoint;

Battlefield 2042;

Dota 2;

Dead by Daylight;

PUBG: Battlegrounds;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege;

Destiny 2;

New World;

Counter-Strike: Global Offensive;

Valheim.

Кращі новинки 2021 року за розміром валової виручки

Naraka: Bladepoint;

Battlefield 2042;

Age of Empires IV;

Halo Infinite;

Outriders;

New World;

Back 4 Blood;

Forza Horizon 5;

Mass Effect Legendary Edition;

Resident Evil Village;

Farming Simulator 22;

Valheim.

Кращі ігри 2021 року за кількістю одночасних користувачів

Grand Theft Auto V;

Cyberpunk 2077;

PUBG: Battlegrounds;

Counter-Strike: Global Offensive;

Halo Infinite;

New World;

Apex Legends;

Dota 2;

Valheim;

Rust.

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