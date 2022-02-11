У ролику можна побачити, як Елой бореться з механічними тваринами.

Sony і Guerrilla Games вирішили в черговий раз нагадати про близький вихід Horizon Forbidden West. Вони опублікували новий трейлер гри, який виконаний в кінематографічному форматі.

Ролик демонструє динамічну нарізку кадрів за участю Елой. Головна героїня бореться з ворогами і впевнено рухається до своєї мети, незважаючи на важкі перешкоди. Наприклад, спочатку вона втекла від роботів, схожих на рапторів, далі пропливла під водою, зіткнулася з роботизованим мамонтом і провалилася під лід. Все це натякає, що в Horizon Forbidden West користувачів чекає багато складних випробувань.

Окремо варто відзначити графіку в ролику. Це CGI, а не кадри на ігровому рушії. Трейлер передає стилістику, атмосферу і настрій майбутнього екшена. Однак Horizon Forbidden West все ж буде виглядати інакше. Розробники реалізували гідну картинку, але домогтися рівня CGI поки неможливо.

Більше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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