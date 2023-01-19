На зображеннях чітко відчувається фірмова атмосфера серії.

GSC Game World опублікувала два нових скриншоти S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гра виглядає феноменально і близька за атмосферою до попередніх частин серії.

Українські розробники поділилися зображеннями з виданням Wired. На першій картинці показаний головний герой Скіф, який перезаряджає автомат. Він знаходиться поблизу старого залізничного мосту з кількома іржавими вантажними вагонами і цистернами. Неподалік від протагоніста розгортається битва між мутованими звірами.

Цей скриншот також дозволяє детально вивчити інтерфейс гри. Зверху буде компас з відмітками місць інтересу і завдань, а також дистанцією до точок. Знизу є шкали здоров'я, витривалості і радіації, а також три позначки. Одна з них точно відповідає за голод.

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Другий скриншот показує графічну красу S.T.A.L.K.E.R. 2. Освітлення, рослинність і деталізація в грі дійсно вражають — Unreal Engine 5 дозволяє домогтися неймовірних результатів. Місцями на картинках помітно загальне погіршення графіки в порівнянні з першим геймплейним трейлером, але гра все ще виглядає чудово.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основні подробиці

Дії сиквела розгорнуться в зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Гра буде поєднувати елементи шутера від першої особи, хорора і імерсивного симулятора.

Історія буде варіативною і відзначиться декількома кінцівками. У процесі проходження користувачам належить приймати рішення, які спричинять за собою наслідки.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведеться просунутим штучним інтелектом і вдосконаленою системою симуляції життя A-Life 2.0. Завдяки їй персонажі, мутанти і тварини будуть взаємодіяти один з одним і з оточенням без участі гравця.

Ще планується реалізувати 30 видів зброї, динамічну зміну погодних умов, механіки виживання і багато іншого.

Гру перенесли на 2023 рік у зв'язку з припиненням розробки після повномасштабного вторгнення Росії.

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