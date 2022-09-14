У ролику є безліч нових кадрів.

Наближається реліз God of War Ragnarök, тому Sony і Santa Monica Studio все активніше підігрівають інтерес до гри. В рамках недавнього шоу State of Play розробники опублікували свіжий сюжетний трейлер майбутнього екшену. Ролик вийшов дуже видовищним і включає безліч яскравих кадрів.

Спочатку на відео показується, що у Атрея з'явилася якась божественна сила. Потім демонструється сцена зі звільненням Тюра з тюрми. В'язень каже, що знає Кратоса і називає головного героя "вбивцею богів". Він також запитує: "Це війна богів, яку ти шукав?"

Протягом наступної хвилини показується суперечка між Кратосом і Атреєм, епізод з Фрейєю і видовищна нарізка з битвами. Протагоністи зіткнулися з валькіріями, згустком лави, а також величезним звіром, схожим на носорога. Кратос в боях з противниками виконував різні прийоми із застосуванням Левіафана, Клинків Хаосу і щитів.

Що стосується найбільш пам'ятних сцен з трейлера, то це постріл Атрея з лука в місяць і бій головного героя проти Тора. У першому випадку поруч знаходився Фенрір, який, схоже, буде союзником протагоністів. А в другому громовержець зупинив кидок Левіафана Мйольніром.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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