У рекомендованих параметрах значиться найпопулярніша відеокарта серед користувачів Steam — GTX 1060.

Видавництво Activision поділилося трейлером ПК-версії Call of Duty: Vanguard, а також оголосило системні вимоги шутера. Для комфортної гри з роздільною здатністю 1080р користувачам не знадобиться флагманське "залізо". Але якщо хочеться виставити налаштування ультра і при цьому змагатися в мультиплеєрі, то доведеться мати потужні комплектуючі.

Системні вимоги Call of Duty: Vanguard

Мінімальні параметри:

ОС: Windows 10 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i3 - 4340 або AMD FX-6300;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 або AMD Radeon RX 470;

відеопам'ять: 2 Гбайт;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версія 12;

місце на накопичувачі: 36 Гбайт на релізі (тільки мультиплеєр і зомбі-режим);

місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 32 Гбайт.

Рекомендовані параметри (1080р, 60 кадрів/с "в більшості випадків"):

ОС: Windows 10( 64-розрядна), Windows 11 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i5-2500K або AMD Ryzen 5 1600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580;

відеопам'ять: 4 Гбайт;

оперативна пам'ять: 12 Гбайт;

DirectX: версія 12;

місце на накопичувачі: 61 Гбайт на виході;

місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 32 Гбайт.

Змагальні вимоги (висока кадрова частота на моніторі з хорошою частотою оновлення):

ОС: Windows 10( 64-розрядна), Windows 11 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 1800X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT;

відеопам'ять: 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версія 12;

місце на накопичувачі: 61 Гбайт на виході;

місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 32 Гбайт.

Максимальні вимоги (дозволи 4К, Налаштування ультра):

ОС: Windows 10( 64-розрядна), Windows 11 (64-розрядна);

процесор: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT;

відеопам'ять: 10 Гбайт;

Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: Версія 12;

місце на накопичувачі: 61 Гбайт на релізі;

місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 64 Гбайт.

Подробиці ПК-версії

В опублікованому ролику були оголошені центральні особливості Call of Duty: Vanguard на ПК. За портування проекту на персональні комп'ютери відповідала студія Beenox. Розробники згадали, що на ПК присутня підтримка ультрашироких моніторів, поліпшена затримка виведення зображення на екран і роздільна здатність 4К.

Call of Duty: Vanguard вийде 5 листопада 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук