Видавництво Activision поділилося трейлером ПК-версії Call of Duty: Vanguard, а також оголосило системні вимоги шутера. Для комфортної гри з роздільною здатністю 1080р користувачам не знадобиться флагманське "залізо". Але якщо хочеться виставити налаштування ультра і при цьому змагатися в мультиплеєрі, то доведеться мати потужні комплектуючі.
Системні вимоги Call of Duty: Vanguard
Мінімальні параметри:
- ОС: Windows 10 (64-розрядна);
- процесор: Intel Core i3 - 4340 або AMD FX-6300;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 або AMD Radeon RX 470;
- відеопам'ять: 2 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 8 Гбайт;
- DirectX: версія 12;
- місце на накопичувачі: 36 Гбайт на релізі (тільки мультиплеєр і зомбі-режим);
- місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 32 Гбайт.
Рекомендовані параметри (1080р, 60 кадрів/с "в більшості випадків"):
- ОС: Windows 10( 64-розрядна), Windows 11 (64-розрядна);
- процесор: Intel Core i5-2500K або AMD Ryzen 5 1600X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 або AMD Radeon RX 580;
- відеопам'ять: 4 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 12 Гбайт;
- DirectX: версія 12;
- місце на накопичувачі: 61 Гбайт на виході;
- місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 32 Гбайт.
Змагальні вимоги (висока кадрова частота на моніторі з хорошою частотою оновлення):
- ОС: Windows 10( 64-розрядна), Windows 11 (64-розрядна);
- процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 1800X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti або AMD Radeon RX 5700 XT;
- відеопам'ять: 8 Гбайт;
- оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- DirectX: версія 12;
- місце на накопичувачі: 61 Гбайт на виході;
- місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 32 Гбайт.
Максимальні вимоги (дозволи 4К, Налаштування ультра):
- ОС: Windows 10( 64-розрядна), Windows 11 (64-розрядна);
- процесор: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT;
- відеопам'ять: 10 Гбайт;
- Оперативна пам'ять: 16 Гбайт;
- DirectX: Версія 12;
- місце на накопичувачі: 61 Гбайт на релізі;
- місце для стрімінга текстур високої роздільної здатності: до 64 Гбайт.
Подробиці ПК-версії
В опублікованому ролику були оголошені центральні особливості Call of Duty: Vanguard на ПК. За портування проекту на персональні комп'ютери відповідала студія Beenox. Розробники згадали, що на ПК присутня підтримка ультрашироких моніторів, поліпшена затримка виведення зображення на екран і роздільна здатність 4К.
Call of Duty: Vanguard вийде 5 листопада 2021 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.