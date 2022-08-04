За словами Нейта Пуркіпайла, зробити з The Elder Scrolls VI таку ж легендарну RPG, як попередня частина серії — це занадто висока планка.

The Elder Scrolls VI чекають мільйони фанатів по всьому світу. Bethesda Game Studios анонсувала гру коротким роликом на Е3 2018 і з тих пір ділилася мізерною кількістю подробиць. Однак це не заважає шанувальникам фантазувати і шукати натяки на місце дії прийдешньої екшен-RPG. Користувачі чекають, що TES VI буде виконана як мінімум на рівні попередньої частини серії — Skyrim. І для деяких розробників така планка здається занадто високою.

Про це повідомив художник, що спеціалізується на ігрових світах, Нейт Пуркіпайл. Він працював над The Elder Scrolls V, а пізніше був провідним художником зі світла в Starfield.

"[Успіх Skyrim] — це один з аспектів того, чому я став незалежним [розробником]. Деякі люди кажуть: "Я дуже хочу попрацювати над The Elder Scrolls VI", але для мене це висока планка. Я краще буду займатися своєю справою", — повідомив Пуркіпайл в інтерв'ю порталу Time Extension.

Що відомо про The Elder Scrolls VI

Шосту частину серії анонсували на Е3 2018 туманним тизером. У ньому показувалася невідома локація і місто вдалині.

Директор Bethesda Game Studios Тодд Говард в кінці червня заявив, що гра знаходиться на стадії проектування.

Згідно з численними чутками, дії The Elder Scrolls VI розгортаються в двох провінціях Тамріеля — Хаммерфеллі і Хай Році.

Дата релізу гри поки невідома. Але якщо опиратися на виробничий цикл Bethesda, то вона з'явиться лише в 2025-му, а то і 2026 році.

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