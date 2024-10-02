В оновленні Larian сконцентрувалася на розширенні злих кінцівок.

Baldur's Gate 3 отримала чергове масштабне оновлення Patch 7. Цього разу Larian Studios зайнялася новим контентом для проходження за злого персонажа, а також ще глибше інтегрувала у свою гру користувацькі моди.

Розробники поділилися, що істотно доповнили кінцівки за злих персонажів, додавши нові кат-сцени. У патчноуті зазначається, що були перероблені проходження за Вілла і Лаезель. Також уже вкотре Larian допрацьовує гілку Темної Спокуси, натякаючи на новий контент із бардом Альфірою. Загалом оновлення додає 13 нових синематиків.

Крім того, було доповнено режим складності Доблесть, найвищий рівень складності в грі. Зокрема зміни торкнулися босів, які на цій складності можуть використовувати унікальні атаки. Наприклад Малосу Торму додали прийом "Запалення апендикса".

Також гра обзавелася гнучкими налаштуваннями складності. Тепер можна створити свій режим і перенести туди деякі унікальні механіки, доступні тільки на рівні складності Доблесть.

Ще був доопрацьований локальний кооператив, Larian зробила його зручнішим, додавши динамічний спліт-скрін.

Автори Baldur's Gate цінують внесок ком'юніті в гру і продовжують сприяти розробці користувацьких модифікацій. Компанія додала в гру вбудований менеджер модів, тепер їх можна встановлювати прямо з головного меню. Крім того, модифікації будуть доступні на консолях і Mac. Студія зазначила, що, зрозуміло, не всі моди потраплять на інші платформи, але повідомила, що вже протестувала 69 модів, які точно працюватимуть на приставках і платформі Apple.

Larian поділилася, що для Baldur's Gate 3 було зроблено 10 тисяч модифікацій. Щоб відзначити це, компанія представила анімацію, присвячену призначеним для користувача модам і хаосу, що панує в них.

Раніше стало відомо, що в новій частині Dragon Age не будуть симулюватися рішення, прийняті в перших двох іграх серії. Розробники перенесли тільки вибори з Dragon Age: Inquisition.

Вас також можуть зацікавити новини: