Реліз "Афеліону" заплановано на 2026 рік.

Dontnod анонсувала Aphelion, кінематографічну пригоду від третьої особи. Дебютний трейлер показали на Xbox Games Showcase, і він одразу задав тон атмосферному науково-фантастичному настрою гри.

Події Aphelion розгортаються в недалекому майбутньому, де Земля вже практично не придатна для життя. Головна героїня - астронавтка Аріана Монтклер, вона опиняється на нещодавно відкритій планеті Персефона після аварійної посадки.

Її мета - вижити в агресивному середовищі, впоратися з аномаліями, які порушують звичні закони реальності, і знайти пораненого напарника, Томаса Кросса.

Відео дня

Гра створюється в партнерстві з Європейським космічним агентством (ESA). У грі Аріана і Томас - члени вигаданої місії Hope 01 від ESA, і, за словами креативного директора проєкту Флоранта Гійома, розробка стала для студії особливо важливою:

"Aphelion - це гра, в яку ми вкладаємо душу. Для нас це перша по-справжньому людська історія в космосі, і можливість працювати з Європейським космічним агентством робить цей проєкт унікальним".

В ESA теж вважають проєкт значущим. Представниця агентства Надя Людерс заявила: "Aphelion втілює дух, у якому наука зустрічається з уявою. Це спосіб надихнути нове покоління продовжувати космічні амбіції Європи".

Реліз Aphelion заплановано на 2026 рік. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали, що творці Life is Strange з Dontnod безоплатно роздають у Steam одну зі своїх останніх ігор. Роздача Tell Me Why приурочена до Pride Month, події в ЛГБТ-спільноті.

