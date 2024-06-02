Розклад літніх ігрових презентацій 2024 року: коли дивитися і чого очікувати

Після "смерті" E3 на її місце прийшла низка великих шоу і заходів меншого масштабу.

У 2024 році починається нова епоха літніх ігрових шоу. Після "смерті" E3 на її місце прийшло безліч великих шоу та заходи меншого масштабу. Видання The Verge склало зручний розклад головних ігрових презентацій, які відбудуться в найближчі 90 днів.

Summer Game Fest

Коли дивитися: у ніч із 7-го на 8 червня о 00:00.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

Мабуть, головне ігрове шоу літа. Фестиваль Джеффа Кілі традиційно дарує найгучніші анонси і був одним із перших, що прийшов на зміну E3 під час пандемії Covid-19.

Це четвертий рік проведення Summer Game Fest, і з кожним роком він стає дедалі масштабнішим: участь цього року підтвердили понад 55 великих видавців і студій, серед них: Xbox, PlayStation, Capcom, EA, Ubisoft, Epic Games та інші.

Відео дня

Devolver Digital Direct

Коли дивитися: 9 червня о 20:00.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

У червні Devolver Digital, "найбожевільніший" видавець в індустрії, святкує 15-й день народження і влаштовує вечірку з цього приводу. Трансляція триватиме понад 20 хвилин, де обіцяють не тільки розкрити деталі вже відомих ігор, а й здивувати анонсами.

Xbox Games Showcase

Коли дивитися: 8 червня о 03:00.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

Лише за кілька днів після основної презентації Summer Game Fest Microsoft проведе власний захід, у рамках якого видавець об'єднує всі свої студії, включно з нещодавно придбаною Activision, тож можна очікувати купу потужних ігор AAA від найбільших студій світу.

Як мінімум, у рамках шоу мають анонсувати нові частини Gears of War і DOOM, а також повноцінно представити CoD: Black Ops 6, яка вперше в історії серії буде додана в Game Pass у день релізу.

PC Gaming Show

Коли дивитися: 9 червня о 23:00.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

PC Gaming Show, що проводиться журналом PC Gamer, являє собою івент, який спочатку був придуманий для розв'язування проблеми нестачі ПК-ігор під час E3. Через десять років після його дебюту він все ще має успіх, презентуючи середньобюджетні ігри та інді.

Steam Next Fest

Коли дивитися: з 10 червня до 17 червня.

Де дивитися: Steam.

Як і попередні заходи в Steam, Next Fest являє собою діджитал-презентацію майбутніх ігор на платформі від незалежних розробників. Івент триватиме цілий тиждень, надаючи геймерам доступ до демо майбутніх ігор і можливість поспілкуватися з розробниками.

Ubisoft Forward

Коли дивитися: 10 червня о 22:00.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

Традиційна презентація французького видавця, на якій покажуть найактуальніші проєкти. Щонайменше слід очікувати багато інформації про Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, другий сезон Skull and Bones і багато іншого.

Nintendo Direct

Коли дивитися: друга половина червня.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

Поки відомо тільки про демонстрацію ігор для Nintendo Switch. У мережі кажуть, що мають нарешті оголосити дату Metroid Prime 4. А ось новин про Switch 2 на ній можна не чекати.

Gamescom 2024

Коли дивитися: з 21 по 25 серпня.

Де дивитися: YouTube, Twitch.

Завершує ігрове літо Gamescom 2024. Одна з найбільших офлайн-виставок індустрії традиційно починається з церемонії відкриття, яку транслюють у мережі. Захід, деталі якого з'являться ближче до дати, теж проведе Джефф Кілі.

Як ви, можливо, помітили, у списку не виявилося заходів Sony, тому що компанія провела свій State of Play наприкінці травня. Поки немає причин вважати, що вона планує ще якийсь показ на літній період.

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