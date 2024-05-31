Її доведеться почекати: реліз відбудеться лише восени.

Компанія Sony офіційно підтвердила, що God of War Ragnarok стане їхньою наступною грою, портованою на ПК. Продовження знаменитого екшену від студії Santa Monica надійде в продаж 19 вересня.

Серед особливостей ПК-версії називають наступне:

Необмежений фреймрейт.

Підтримку технологій DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 і Intel XeSS 1.3.

Підтримка роздільної здатності 4K і екранів формату 21:9 і 32:9.

Безкоштовний додаток-рогалик "Вальгалла" включено в ПК-порт.

Не забули і про обов'язковий акаунт у PSN. Згідно з інформацією в блозі PlayStation, God of War Ragnarok для ПК вимагатиме акаунт PlayStation Network. Sony так уже вчинила з Helldivers 2 і Ghost of Tsushima.

God of War Ragnarok – це продовження God of War 2018 року, м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології. За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його змужнілий син Атрей повинні запобігти Рагнареку – загибелі богів і всього сущого.

Корпорація Sony останніми роками активно освоює ПК-ринок, випускаючи на цій платформі свої ексклюзиви. Раніше цього року вже встигли вийти Horizon Forbidden West і Ghost of Tsushima – обидві гри залучили велику кількість гравців і показали хороші продажі.

За чутками, слідом за God of War Ragnarok на ПК вийдуть Demon's Souls, Turismo 7 і Marvel's Spider-Man 2. Ще в Sony нібито обговорюють можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

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