Хоча підвищення вартості підписки ніхто не відкидав, щонайменше планів на введення дорожчого тарифу поки що не буде.

Найпродаваніша серія шутерів Call of Duty повертається з новою частиною – Black Ops 6 – цього разу вона буде доступна підписникам сервісу Xbox Game Pass у день релізу. Причому, без прив'язки до того чи іншого тарифу.

Microsoft заявила порталу Eurogamer, що в Call of Duty: Black Ops 6 можна буде зіграти на Xbox і ПК у рамках підписки Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass і Xbox Game Pass для консольних користувачів.

Інакше кажучи, грошова перепона для входу в один із наймасштабніших комерційних блокбастерів року прямо на релізі знизиться з 70 до 11 доларів – вартість підписки на місяць.

Перед анонсом Call of Duty: Black Ops 6 часто проскакувала інформація про те, що Microsoft розглядає можливість змінити тарифи Game Pass або підвищити їхню вартість. Якщо зміни в сервісі і будуть, то поспішати з ними, судячи з усього, не хочуть.

Нагадаємо, сюжет нової Call of Duty розгорнеться навколо війни в Перській затоці, а гравцям належить розплутати складну теорію змови політиків, які керують світом. А ще ходять чутки, ніби в Black Ops 6 мають намір обіграти теракт 11 вересня. Більше деталей про гру розкажуть 9 червня.

Нагадаємо, остання частина серії під назвою Call of Duty: Modern Warfare III побачила світ 10 листопада 2023 року. Багато оглядачів назвали її найгіршою Call of Duty, що вийшла за останні 10 років. Головною причиною стала сюжетна кампанія, яка виявилася короткою, нелогічною, а ще в ній немає інновацій і яскравих моментів.

Попри купівлю Microsoft Activision Blizzard ігри у всесвіті Call of Duty продовжать виходити на PlayStation. Принаймні наступні десять років. Після закінчення цього терміну Microsoft може продовжити угоду або ж зробити Call of Duty ексклюзивом Xbox.

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