Грою займаються розробники Mafia 3 і ремейка першої частини.

На Summer Game Fest 2025 показали новий сюжетний трейлер Mafia: The Old Country.

У ролику під назвою Loyalty is Everything показали будні сицилійської мафії з угодами між бандитами, перестрілками та бійками.

Раніше розробники розповідали, що The Old Country стане першою грою в серії, основні дії якої розгортаються не в США.

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Сюжет розповість про становлення мафіозної сім'ї Торрісі на Сицилії на початку 20-го століття. Гра досліджує тему зародження феномена мафії в італійській культурі.

Реліз Mafia: The Old Country заплановано на 8 серпня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series. За передзамовлення гри розробники дарують ексклюзивного коня.

Раніше ми розповідали, що на Summer Game Fest 2025 анонсували Game of Thrones: War for Westeros, класичну стратегію в реальному часі за всесвітом Джорджа Мартіна. Сторінка гри вже з'явилася в Steam.

Крім того, на SGF 2025 анонсували Mortal Shell 2, сиквел цікавого гібрида Dark Souls і Bloodborne. Схоже, у грі гратиме музика польського дез-метал-гурту Behemoth.

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